Рух центром Києва перекрито: експерти досліджують місце убивства Шеремета (фото)
Вулицю Богдана Хмельницького у центрі Києва перекрили співробітники внутрішніх органів.
Про це повідомляє Інформатор.
Співробітники патрульної поліції та представники інших правоохоронних відомств проводять слідчі дії у справі підриву автомобіля, у якому перебував журналіст "Української правди" Павло Шеремет.
У свою чергу "Українська правда" повідомляє, що 7 спеціалістів, серед яких й іноземні, проводять експертизу на розі вул Богдана Хмельницького та Франка, вивчають бруківку.
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Як відомо, раніше на допомогу в розслідування запросили представників ФБР із США.
Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було.
Поліція кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.
До розслідування вбивства підключилися фахівці ФБР США.
22 липня в ЗМІ з'явилося відео з камер спостереження, з якого видно, як чоловік і жінка мінують автомобіль Притули.