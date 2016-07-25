Рух центром Києва перекрито: експерти досліджують місце убивства Шеремета (фото)

Про це повідомляє Інформатор.

Співробітники патрульної поліції та представники інших правоохоронних відомств проводять слідчі дії у справі підриву автомобіля, у якому перебував журналіст "Української правди" Павло Шеремет.

У свою чергу "Українська правда" повідомляє, що 7 спеціалістів, серед яких й іноземні, проводять експертизу на розі вул Богдана Хмельницького та Франка, вивчають бруківку.

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Як відомо, раніше на допомогу в розслідування запросили представників ФБР із США.