Сьогодні український спецназ вперше відзначає своє професійне свято - Порошенко

На цьому наголосив президент України Петро Порошенко у привітанні з нагоди свята, текст якого опубліковано на його офіційному сайті.

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«Сьогодні військовослужбовці Сил спеціальних операцій вперше відзначають своє професійне свято, започатковане як визнання вагомих заслуг підрозділів особливого призначення в боротьбі за територіальну цілісність та незалежність нашої держави», - йдеться у тексті.

«Ваші обличчя завжди залишаються за кадром фотокореспондентів та телеоператорів, але весь Український народ знає, що в умовах військової агресії проти нашої держави ви чесно та самовіддано виконуєте поставлені завдання, постійно ризикуючи власним життям», - наголосив Порошенко.

Президент висловив переконання, що високий рівень психологічної, фізичної та бойової підготовки, поєднання досвіду та молодечого запалу і надалі допомагатимуть воїнам спецназу вирішувати завдання захисту Батьківщини в будь-яких умовах.

«У нашій пам’яті назавжди залишаться імена кожного військовослужбовця Сил спеціальних операцій, хто віддав своє життя за незалежність України», - зауважив глава держави.

Порошенко побажав спецназівцям та їхнім рідним міцного здоров’я, миру, добробуту та злагоди.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 липня, в Україні вперше відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Відповідний Указ президент підписав 26 липня цього року.

На думку глави держави, встановлення такого Дня сприятиме подальшому розвитку національних військових традицій, військово-патріотичного виховання молоді, її готовності до захисту Батьківщини.

Раніше глава держави підписав закон щодо правового статусу Сил спеціальних операцій ЗСУ. Закон визначає правовий статус і застосування Сил спеціальних операцій самостійно чи у взаємодії з іншими видами ЗСУ для спеціальних операцій щодо утворення сприятливих умов для успішного проведення воєнно-політичних, економічних та інших заходів в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави.