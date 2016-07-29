"Укроборонпром" назвав три ймовірні причини вибуху снаряда у Сумській області

Комісія з фахівців держконцерну "Укроборонпром" попередньо виділила 3 найбільш ймовірні версії неконтрольованого вибуху снаряда на території випробувальної станції №2 Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, що входить до складу концерну.

Згідно з повідомленням прес-служби концерну, серед причин - самодентонація утилізованого снаряда, наявність чужорідного вибухонебезпечного предмета та порушення правил безпеки під час утилізації снаряда.

"Розглядається 3 версії: самодетонація снаряда через зміни хімічних властивостей речовини протягом його зберігання; наявність чужорідного вибухонебезпечного предмета, який спрацював у момент проведення підготовчих робіт; порушення працівниками правил безпеки під час виконання робіт", - повідомили фахівці концерну.

У концерні також додали, що роботи з утилізації боєприпасів проводилися в рамках тристороннього договору між державним підприємством "Укроборонсервіс", що входить до складу "Укроборонпрому", NSPA (Агентство НАТО з технічного обслуговування і постачання), представник якого загинув під час вибуху, та Міністерством оборони України.

"Утилізацію здійснює Науково-дослідний інститут хімічних продуктів і проводить такі роботи з 1996 року, а з 2013 року співпрацює з агентством НАТО. За останні три роки підприємство утилізовано близько 5 000 тонн боєприпасів", - додали в концерні.

Представники концерну також підкреслили, що на даний момент їх головним завданням є з'ясування причини інциденту, щоб виключити такі випадки в майбутньому.

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"У боєприпасів, які досі зберігаються на складах, закінчується термін придатності, тому концерн ще раз звертається до профільних відомств з проханням сприяти швидкому розгортанню власного вітчизняного виробництва сучасних боєприпасів для постачання у війська безпечного і ефективного зброї", - резюмували представники концерну.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня о 17:05 на території випробувальної станції №2 Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів вході утилізації стався неконтрольований вибух снаряда. В результаті події загинули 3 особи. Ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Один із загиблих був представником НАТО, який брав участь у програмі з утилізації снарядів та ракет.