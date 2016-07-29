Під час вибуху на випробувальній станції "Укроборонпрому" загинув представник НАТО
02:27, 29 липня 2016Суспільство
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Один із загиблих унаслідок вибуху на території випробувальної станції "Укроборонпрому" в Кролевецькому районі Сумської області представник НАТО.
Представник НАТО є громадянином України / Фото 112
Про це повідомляє прокуратура Сумської області на сторінці в Facebook.
Він стежив за утилізацією бойових частин ракет.
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"Троє загиблих, в тому числі і представник НАТО, який стежив за утилізацією бойових частин ракет. Ще двоє постраждалих з важкими травмами доставлені до лікарень Сум і Шостки", - йдеться в повідомленні.
Представник НАТО є громадянином України, який на випробувальній станції знаходився в рамках спеціальної програми альянсу з надання допомоги в утилізації боєприпасів.
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