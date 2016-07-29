Під час вибуху на випробувальній станції "Укроборонпрому" загинув представник НАТО

Про це повідомляє прокуратура Сумської області на сторінці в Facebook.

Він стежив за утилізацією бойових частин ракет.

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"Троє загиблих, в тому числі і представник НАТО, який стежив за утилізацією бойових частин ракет. Ще двоє постраждалих з важкими травмами доставлені до лікарень Сум і Шостки", - йдеться в повідомленні.

Представник НАТО є громадянином України, який на випробувальній станції знаходився в рамках спеціальної програми альянсу з надання допомоги в утилізації боєприпасів.