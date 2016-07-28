У Сумській області на випробувальній станції "Укроборонпрому" пролунав вибух, троє загиблих

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Як зазначається у повідомленні, попередньо встановлено, що під час розвантаження бойових припасів, які були привезені для утилізації, стався вибух. Внаслідок цього загинуло три особи та ще двоє отримали тілесні ушкодження.

Читайте такожУ Міноборони озвучили ймовірні причини вибуху на полігоні "Широкий лан"

Для з’ясування обставин трагічної події на місце виїхали представники правоохоронних органів Сумської області, серед яких представники військової прокуратури Сумського гарнізону Центрального регіону України на чолі з виконувачем обов’язків військового прокурора гарнізону, наголошується у повідомленні.