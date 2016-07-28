У Сумській області на випробувальній станції "Укроборонпрому" пролунав вибух, троє загиблих
20:56, 28 липня 2016Інциденти
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28 липня 2016 року приблизно о 16.30 на території випробувальної станції №2 Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів ДК «Укроборонпром», що розташована у Кролевецькому районі Сумської області, стався вибух.
Прокуратура з’ясовує обставини вибуху на території випробувальної станції ДК «Укроборонпром»/ Фото 112
Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.
Як зазначається у повідомленні, попередньо встановлено, що під час розвантаження бойових припасів, які були привезені для утилізації, стався вибух. Внаслідок цього загинуло три особи та ще двоє отримали тілесні ушкодження.
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Для з’ясування обставин трагічної події на місце виїхали представники правоохоронних органів Сумської області, серед яких представники військової прокуратури Сумського гарнізону Центрального регіону України на чолі з виконувачем обов’язків військового прокурора гарнізону, наголошується у повідомленні.
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