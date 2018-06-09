Долар уклав євро на лопатки?

Слід зазначити, що багато хто вельми скептично поставився до торішніх прогнозів уряду США щодо відновлення американської економіки в 2008 році і щодо зміцнення долара до євро. Нагадаємо, в листопаді 2007 року питання про стан економіки США і про швидке слаблення американської валюти були одними з головних на зустрічі міністрів фінансів 20 провідних країн світу (G20) в Кейптауні. Міністр фінансів Сполучених Штатів Генрі Полсон повідомив тоді: «Я вважаю, що наша економіка продовжить зростання, і її основні довгострокові переваги позначаться на ринках».

У ті ж дні й американський президент Джордж Буш запевняв світову громадськість, що сильна економіка Сполучених Штатів незабаром зможе відновити втрачені позиції національної валюти.

Але сумніви залишалися, і можна було до останнього часу почути від різних економічних експертів слова про неминучість рецесії американської економіки. Нині такі розмови стихли, особливо, після того, як недавно став відомий уточнений розмір приросту валового внутрішнього продукту США в II кварталі цього року – 1,9%.

Ну і долар в останні місяці почав неухильно відігравати у євро раніше втрачене. Ще зовсім недавно – в липні - на світовому валютному ринку курс цієї пари валют наближався до 1,6 дол./євро, на початку вересня він спустився до 1,47 дол./євро, а сьогодні (10 вересня) він коливається біля позначки 1,41 дол./євро. Тобто, євровалюта послабла за цей період щодо долара на 13%.

Таких стрімких темпів зльотів і падінь у цієї пари провідних світових валют не було ніколи – з дати появи євро. Нагадаємо, при введенні євро країнами європейського Економічного і валютного союзу (ЕВС) з 1 січня 1999 року його курс до долара був встановлений на позначці 1EUR = 1,1736 USD. Проте потім долар став безперервно дорожчати, а євро, відповідно, слабшати.

Вже в жовтні 2000 року євро досяг свого історичного мінімуму на позначці $0,8230 за євро. Впродовж 2001 року європейська валюта робила неодноразові спроби відновитися, проте не змогла піднятися вище за відмітку $0,96.

У січні 2002 року євро був введений в готівковий обіг, і, можна сказати, що з цієї миті почалося майже регулярне зростання європейської валюти. У липні того ж року єдина європейська валюта знов досягла паритету з доларом, а до кінця травня 2003 року курс євро до долара наблизився до рівня 1,1736. Потім почалися нетривалі періоди пониження курсу євро, але щоразу європейська валюта відвойовувала втрачене і досягала нових висот.

У 2007 році також спостерігалося майже неухильне зростання євровалюти, але з кількома відкатами назад. Перший різкий зліт євро відбувся навесні – станом на 20 квітня його курс перевищив позначку 1EUR = 1,36 USD. Потім співвідношення цієї пари валют знизилося до 1,34 з хвостиком».

Удруге сильне падіння долара мало місце влітку. У другій декаді липня євро досяг чергового історичного максимуму, діставшись позначки в 1EUR = 1,3834 USD. Після цього долар знову дещо посилився.

Потім було осіннє зміцнення євровалюти: пікове значення – 1,4675 дол./євро – було досягнуто 11 листопада минулого року.

У січні-лютому 2008 року долар підніс, було, дещо голову, але потім почалося швидке і стабільне його падіння – аж до липня. І тепер спостерігається практично безперервне зміцнення американської валюти.

Чого ж варто чекати в поведінці пари євродолар на майбутнє? Оцінки більшості фінансових аналітиків з цього приводу схожі: потенціал падіння євро до долара на сьогоднішній день ще не вичерпаний. У 2009 році курс може спуститися ще нижче – до 1,30-1,35 долара за євро. Деякі експерти називають ще нижчу планку – 1,2 дол./євро.

Що може означати для України така поведінка світових валют? Велике значення така курсова динаміка матиме для зовнішньої торгівлі країни. Оскільки послаблення євро до долара при незмінному курсі гривня-долар означає зміцнення гривні до євро. Отже, погіршуються умови для вітчизняного експорту до країн єврозони, і, навпаки, з`являється додатковий стимул для нарощування імпорту з Європи до України. Що потягне ще більше зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі. Нагадаємо, товарний імпорт за перші 6 місяців цього року зріс в 1,6 разу, експорт – лише на 40,7%, а негативне сальдо торгівлі товарами за цей період досягло 9,8 млрд. дол.

Отже, про вплив існуючого нині вектора в парі двох світових валют на українську валюту можна сказати вельми просто: зростання долара до євро чинить на гривню додатковий девальваційний тиск...

Юрій Глухов