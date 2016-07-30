Луценко запропонує Єфремову угоду зі слідством: хоче свідчень про початковий етап війни РФ проти України

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонує колишньому голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову угоду зі слідством, щоб він дав покази про початковий етап неоголошеної війни РФ проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Я дуже сподіваюсь, що в даному випадку суддя буде чути і закон, і настрій суспільства, зрештою, притягнути до відповідальності тих, хто призвів до тисяч смертей та руйнувань на українському сході», - зазначив Луценко.

«З моєї точки зору, зрештою, йдеться не про прізвища, не про партії, не про національність або віросповідання, йдеться про встановлення об’єктивної істини у справі, хто розв’язав жахливу війну на українському Донбасі», - додав генпрокурор.

«Я поставлю завдання слідству вже після ймовірного арешту громадянина Єфремова запропонувати йому угоду зі слідством, вона не позбавить його кримінальної відповідальності, я в цьому переконаний», - зауважив він.

«Якщо громадянин Єфремов дасть покази про, думаю, що відомі йому плани керівництва РФ на самому початку розв’язання агресії проти України, про те, хто перший завозив російських бойовиків на територію Луганська для захоплення приміщення СБУ, потім ОДА і так далі, хто фінансував це, а потім озброював доморощених сепаратистів», - зазначив Луценко.

«Думаю, що слідство врахує його покази. З моєї точки зору, громадянин Єфремов є дуже цінним свідком, який може дати покази про те, як розвивалися події на початковому етапі неоголошеної війни РФ проти України», - переконаний генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали сьогодні, 30 липня, в аеропорту «Бориспіль», коли він намагався вилетіти до Відня.

Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

Генпрокуратура клопотатиме у суді про арешт Єфремова терміном на 2 місяці, підкреслив Луценко, додавши, що інкриміновані екс-«регіоналу» статті не передбачають застави або домашнього арешту як міри запобіжного заходу.