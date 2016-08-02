У поліції пояснили, чому не оприлюднюють фотороботи вбивць Шеремета

Про це "Українській правді" повідомило джерело у Національній поліції, відповідаючи на запитання про те, чому досі не оприлюднено фотороботи. "Щодо фотороботів, вони будуть, але сказати, коли точно ми не можемо. Тому що нам потрібно точно визначити підозрюваних, щоб складати фотороботи", - зазначило джерело.

Читайте такожНаразі немає інформації, оприлюднення якої б не зашкодило розслідуванню вбивста Шеремета - поліція

За його словами, наразі поліція не може розголошувати дані, щоб нічим не зашкодити слідству. При цьому основною версією убивства залишається професійна діяльність Павла Шеремета.

"Є різні версії вбивства, основна залишається - професійна діяльність, але Нацполіція відпрацьовує всі можливі версії, щоб мати зачіпки, деталі. Вже є деталі, цікаві деталі, але розголошувати їх не будемо", - повідомило джерело.

Співрозмовник видання також зазначив, що спеціалісти ФБР провели огляд машини і визначили тип вибухівки. Вони працюють як консультанти. Частина з них залишилася в Україні, інша частина вже поїхала.

Як повідомляв УНІАН, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував. Вибуховий пристрій, який підірвав автомобіль з журналістом Павлом Шереметом, був закладений близько до місця водія. Поліція кваліфікувала подію за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

22 липня справа була передана до Головного слідчого управління МВС, Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Тоді ж ЗМІ виклали відео з моментом начебто закладення вибухівки під автомобіль, у якому загинув журналіст Павло Шеремет.