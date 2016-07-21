Розслідування вбивства Шеремета: вибухівку розрахували виключно на водія – ЗМІ

Попередня інформація, отримана слідчою групою в процесі первинних досліджень тіла і автомобіля загиблого журналіста Павла Шеремета, свідчить, що метою злочинців був саме водій. Про це повідомило джерело ZN.UA у правоохоронних органах.

Читайте такожУбивство Шеремета: МВС показало фото з огляду авто, в якому загинув журналіст

За словами джерела, судмедексперти вже закінчили роботу над тілом загиблого журналіста, і зробили висновки, що смерть настала в результаті несумісних з життям травм і крововтрати.

"Розрахунок був точний і грамотний. Вибухівки було закладено рівно стільки, щоб вистачило тільки для водія, і не вразило нікого поруч. Якби вибухова хвиля пішла вниз, її б істотно загасило в землі, але вона пішла вгору і вліво. Це було полювання виключно на жертву вбивства", - сказав співрозмовник видання.

"Якби в машині були пасажири, то вони, швидше за все, вижили б. Це говорить про те, що розрахунок був суто на поразку водійського місця, а не на знищення всієї машини", - додав він.

"Мінно-вибухова травма, смерть настала від великої, швидкої і критичної для життя (1-2 хвилини) крововтрати та шоку. Шансів не було", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику "Української правди" Олені Притулі, однак її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.

Правоохоронці розглядають 4 основні версії: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації в країні); замах на Притулу.

Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".