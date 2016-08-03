Геращенко озвучив головну версію вбивства Шеремета (відео)

Про це повідомив секретар комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко в ефірі 5 каналу.

За його словами, вбивство Шеремета - показове, у формі теракту, небезпечного для життя інших осіб.

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"Сьогодні вивчається багато версій... Одна з провідних версій - вбивство Павла Шеремета демонстративне, для того, щоб внести якийсь безлад у державний лад. Щоб зіштовхнути лобами суспільство з владою за прикладом, який був з вбивством Георгія Гонгадзе", - розповів Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував. Вибуховий пристрій, який підірвав автомобіль з журналістом Павлом Шереметом, був закладений близько до місця водія.

Поліція кваліфікувала подію за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помста за його професійну діяльність.

22 липня справу було передано в головне слідче управління МВС, Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Тоді ж ЗМІ виклали відео з моментом нібито закладки вибухівки під автомобіль, у якому загинув журналіст Павло Шеремет.