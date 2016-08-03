У Нацгвардії заявили, що військові під час сутичок з прихильниками "торнадівців" не постраждали

Про це повідомляється на сторінці Нацгвардії у Facebook.

«Військовослужбовці Нацгвардії під час несення служби сльозогінний газ не застосовували та виконували свої завдання у межах чинного законодавства. Під час сутичок особовий склад травмувань не зазнав», - йдеться у повідомленні.

В Нацгвардії додали, що слідчим відділом Оболонського управління поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.293 (Групове порушення громадського порядку) ч. 3 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).

«У рамках кримінального провадження правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, серед яких буде вилучатися відео подій та збір інших речових доказів», - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 3 серпня в Оболонському райсуді м.Києва розглядалася справа бійців розформованої спецроти «Торнадо». Водночас під будівлею суду зібралися прихильники підсудних, які вимагали пустити їх на засідання суду, яке проходило у закритому режимі. Під час мітингу відбулися сутички прихильників «торнадівців» з правоохоронцями.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня 2015 року суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».