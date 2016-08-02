Під Оболонським райсудом Києва знову сталася бійка між прихильниками "торнадівців" та правоохоронцями

Про це повідомляє телеканал 112 Україна.

Раніше стало відомо про те, що до суду прибули ще два народних депутати - члени фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук та Андрій Лозовий.

"Зараз ситуація біля Оболонського райсуду нестабільна, тому що коли вийшли народні депутати, вони хотіли щоб пропустили всередину журналістів, але нацгвардійці нас туди не пустили. У той же час мітингувальники намагалися пройти всередину, почалася бійка із застосуванням сльозогінного газу, в хід пішли фаєри і димові шашки. Також мітингувальники почали кидати шини в бік нацгвардійців. Бійці Нацгвардії зараз повністю оточили Оболонський райсуд для того, щоб ніхто не міг туди пройти. Зараз мітингувальники стоять біля нацгвардійців, ніяких дій вони не роблять", - сказав кореспондент.

Читайте такожКонфлікт між силовиками і бійцями "Торнадо" вдалося залагодити - нардеп

Пізніше він повідомив, що нардепи домоглися того, щоб журналістів пропустили до суду, і вже скоро представники ЗМІ зможуть поспілкуватися з підсудними екс-бійцями роти "Торнадо".

Раніше УНІАН повідомляв, що представники добровольчих батальйонів заблокували приміщення Оболонського районного суду Києва, де проходить засідання по справі колишнього бійця батальйону "Торнадо" Миколи Цукура. Відбулися зіткнення прихильників "торнадівців" із правоохоронцями.

Нагадаємо, у червні 2015 року стало відомо про затримання 8 бійців "Торнадо", у тому числі командира Руслана Онищенка, через незаконне позбавлення волі і викрадення місцевих жителів, їх тортури, вбивства і низку інших тяжких злочинів. Замкомбата Микола Цукур тоді заявив, що затримання пов'язані з блокуванням батальйоном поїзда з металом з Алчевського меткомбінату. Слідчі наполягали, що затримані зґвалтували і вбили чоловіка, знімаючи при цьому процес на відео. Адвокат "торнадовцев" заявляв, що в матеріалах справи цього відео немає. 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".

Читайте такожПравоохоронці затримали колишнього в.о. командира батальйону "Торнадо" Цукура

Бійці роти "Торнадо" підозрювалися у створенні злочинної організації та вчиненні на території Луганської області в період з грудня 2014 року по червень 2015 року тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

У квітні 2016 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно екс-командира, заступника командира і бійця спецроти "Торнадо".