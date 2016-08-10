У САП розповіли, коли вручать підозру Чаусу

Про це повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Керівник САП - заступник генпрокурора Холодницький Назар - наразі перебуває в закордонному відрядженні, а за законом лише він має підписати підозру судді. Підозра вже готова, електронним засобами зав’язку вже відправлена Назару Івановичу. Я думаю, що він у Латвії вичитає її і сьогодні при поверненні, о 20:00 він повертається, підпише (підозру), і ми завтра вже повідомимо суддю процесуально по всій процедурі про підозру», - заявив він.

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Кривенко зазначив, що наступним кроком після повідомлення про підозру буде звернення до Верховного суду, щоб саме його голова звернувся з клопотанням до Верховної Ради про позбавлення Чауса суддівського імунітету.

«Будемо клопотати, щоб голова ВСУ невідкладно звернувся до ВР, будемо звертатися до голови ВР, якщо буде така можливість, щоб зібрати позачергову сесію для вирішення цього питання. Ми розуміємо, що шансів мало, всі наші депутати дуже люблять відпочивати… Чи буде в них час? Чи буде можливість зібратися? Але ми в рамках закону все можливе від нас виконаємо», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня НАБУ викрило суддю Дніпровського районного суду Києва Чауса на отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів.

Пізніше Холодницький заявив, що Чаус не може бути затриманий та взятий під варту через суддівський імунітет.