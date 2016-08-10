Холодницький: викритого на хабарі суддю Чауса неможливо взяти під варту через суддівський імунітет

Про це Холодницький повідомив в Facebook.

Як нагадав керівник САП, вчора детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів антикорупційної прокуратури викрили в отриманні хабара в розмірі 150 тис. дол. суддю Чауса.

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Холодницький зазначив, що "на місці передачі хабара вилучено речовий доказ - банка з грошами.

"Незважаючи на очевидність злочину, що підпадає під частину 4 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою), яка передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, суддя не може бути затриманий і взятий під варту, оскільки, згідно Конституції, він має суддівський імунітет", - підкреслив Холодницький.

У зв'язку з цим керівник САП сказав, що оскільки Верховна Рада України зараз перебуває на канікулах, вона не зможе оперативно розглянути відповідне подання про надання згоди на його затримання і взяття під варту, як це було з одеським суддею Олексієм Бураном.

"Суспільство має насущний запит щодо справедливого покарання корупціонерів. І прокурори САП, і детективи НАБ України роблять все можливе, щоб залучити цього та інших "недоторканних" до справедливої відповідальності. Але ми бачимо, що основною перешкодою для того, щоб вони постали перед судом, є стара законодавча система, яка ніяк не може відмовитися від "касти недоторканних", - підкреслив Холодницький.