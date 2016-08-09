ЗМІ: київський суддя, що погорів на хабарі в $150 тысяч, виявився скандальним Чаусом

Про це повідомляє Страна.uа з посиланням на адвоката Корбана Андрія Богдана.

"Пан Чаус, а я Вам колись казав, що скоро бумеранг повернеться! Дуже буду радий бачити Вас на лаві підсудних, а також у СІЗО. Сподіваюся, що Ви будете пом'якшувати свою участь шляхом розкриття спільників з того ОЗУ, в якому у Вас роль виконавця", - написав Богдан.

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Інформацію, що затриманим суддею виявився Микола Чаус, підтвердили одразу кілька джерел у суддівських і адвокатських колах.

Джерела видання в адвокатурі Києва трактують затримання Чауса як продовження боротьби між НАБУ і групою нардепів від БПП Олександра Грановського та Ігоря Кононенка, які, за даними ЗМІ, мають значний вплив на суди і прокуратуру. Чаус вважається суддею, наближеним до цієї групи.

Про затримання Миколи Чауса на своїй сторінці в Facebook написав також журналіст Юрій Бутусов.

"Чаус відомий як людина, яка за гроші приймає будь-які незаконні рішення. Під час Майдану Чаус приймав рішення проти Автомайдана і підлягав люстрації згідно із законом, знаходиться в списку на люстрацію Мін'юсту", - йдеться в повідомленні Бутусова.

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За його словами, українська влада не поспішали люструвати Чауса, тому що він виконував політичні замовлення. "Саме Чаус ухвалив суперскандальне рішення, зняв з розшуку і заборонив проводити слідчі дії проти кримінального "авторитета" Юрія Іванющенка. Саме Чаус з численними порушеннями процедури ухвалив рішення про взяття під варту Геннадія Корбана", - зазначив Бутусов.

У вівторок ввечері, 9 серпня, в прес-службі Національного антикорупційного бюро повідомили, що детективи НАБУ затримали суддю Дніпровського районного суду міста Києва за отримання хабара в розмірі 150 тисяч доларів.

Правопорушення кваліфіковане за ч.4. ст.368 КК України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. В даний момент тривають невідкладні слідчі дії", - зазначили в НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, Вища рада юстиції, розглянувши 18 лютого 2016 року дисциплінарне провадження за висновком ТСК з перевірки суддів судів загальної юрисдикції щодо судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, вирішила відмовити у внесенні подання до Верховної Ради щодо його звільнення з посади судді у зв’язку з порушенням присяги.

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Провадження відкривалось за заявою автомайданівця Костянтина Вальтищева, який був незаконно позбавлений водійського посвідчення на півроку.

Як зазначав адвокат Андрій Богдан, члени ВРЮ відмовилися врахувати той факт, що в 2012 році ВРЮ вже досліджувала матеріали восьми кримінальних справ стосовно порушень судді.

Крім винесення незаконного рішення проти автомайданівця, Микола Чаус також "відзначився" проведенням понад 30-годинного судилища над одним з членів політради УКРОПу Геннадієм Корбаном, під час якого були зафіксовані десятки порушень.