САП сьогодні передасть до Інтерполу документи для оголошення Онищенка у міжнародний розшук

Про це повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Солом’янський суд дав дозвіл на його (Онищенка – УНІАН) затримання для його доставлення в суд для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наш наступний крок – сьогодні ми готуємось подати ухвалу суду про затримання Олександра Романовича до українського бюро Інтерполу", - заявив він.

Кривенко додав, що САП "намагатиметься спрацювати з іноземними партнерами оперативно, щоб була виставлена так звана "червона картка", і Олександр Романович, якщо він буде перебувати в одній з країн, на яку поширюється юрисдикція Інтерполу, міг бути оперативно затриманий".

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"Після його затримання будемо вирішувати питання, згідно з чинним законодавством, про екстрадицію та подальший розгляд клопотання про тримання під вартою", - зауважив заступник керівника САП.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 мільярди гривень в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. Наразі Онищенко, за останніми даними, перебуває у Лондоні.

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27 липня генеральний прокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру Онищенку.

НАБУ вже двічі викликало його на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з’явився.

5 серпня в Антикорупційному бюро заявили, що детективи готують клопотання до суду про примусовий привід підозрюваного, і після відповідної ухвали вони зможуть оголосити Онищенка у всеукраїнський та міжнародний розшуки.

9 серпня Солом’янський районний суд Києва дозволив затримати Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.