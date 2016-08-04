Газову справу Онищенка у САП сподіваються розкрутити за кілька місяців

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в інтерв’ю 5 каналу, передає Українська правда.

"Ми робимо все, щоб процедура була чітко дотримана. Тому викликали на 2 серпня, за три дні до виклику. 2 серпні він не з'явився – викликали на 5 серпня, за три дні до виклику" – сказав він.

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"І вже якщо він 5 серпня не з'явиться – там 11 година чи 2-га – у нас уже за годину-дві з'являється право і обов'язок, і ми будемо це робити – звертатися до суду про обрання запобіжного заходу тримання під вартою з альтернативним внесенням застави у 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Так само, як і Постному", – сказав Холодницький.

Він уточнив, що роль кожного з тих затриманих різна. "Деякі люди пішли на угоди, вони отримали своє покарання відповідно до тієї ролі, яку вони виконували", – сказав він.

"Я прогнозую, що десь 8 серпня вже ми звернемося з клопотанням до суду – і я сподіваюся, що в цей саме день (понеділок) буде ухвала суду про надання дозволу чи на доставку до суду Онищенка, чи на тримання під вартою. Щоб ми з цією ухвалою далі йшли в Інтерпол і вживали заходи міжнародного впливу, щоб його доставити", – заявив керівник САП.

Пропозицію адвоката Онищенка спілкуватися з депутатом через скайп Холодницький прокоментував так: "А у в’язницю сідати теж будемо через скайп? Чи будемо підозри через WhatsApp пересилати, Messenger? Так же теж не можна. Це або некомпетентні якісь адвокати, або вони умисно знущаються, кепкують з української правової системи".

"Одного давайте в Ростові допитувати, іншого в Лондоні – і невідомо, чи в Лондоні…" – обурився керівник САП.

На запитання, на якому етапі перебуває "газова справа" Онищенка, він відповів: "Рухається".

"Ще троє підозрюваних погодилися співпрацювати, зараз вичитуються угоди, їхні покази перевіряються – процес рухається. Встановлюється, власне, майно основних фігурантів цієї справи. Це процес комплексний", – сказав Холодницький.

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"Думаю, десь до кінця вересня – початку жовтня ми зможемо продемонструвати суспільству повну картину з показами, з вироками, з твердженнями, які підводять до вершини піраміди, на вершині якої стоїть Онищенко", – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 млрд грн у результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенко. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, залишив Україну. Генеральний прокурор Юрій Луценко 27 липня підписав повідомлення про підозру Онищенко.

29 липня Національне антикорупційне бюро України викликало Онищенка на допит у якості підозрюваного 2 серпня на 11:00, однак він не з'явився.