На Луганщині СБУ затримала 3 учасників агентурної мережі "народної міліції ЛНР" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що до її складу входили троє мешканців Луганської області.

Один з них нещодавно звільнився з виправної колонії, розташованої на окупованій території, де відбував покарання за умисне вбивство. Він отримав завдання від ватажків терористичного угруповання повернутися в підконтрольні українській владі райони з інструкціями щодо роботи агентурної мережі.

За вказівкою кураторів, пособники бойовиків передавали інформацію про дислокацію, переміщення, кількісний склад і озброєння підрозділів Збройних сил України в районі проведення АТО.

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Інформатори збирали дані поблизу населених пунктів Попасна, Гірське, Тошківка, Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Співробітники спецслужби затримали трьох учасників мережі в Сєвєродонецьку і селищі Врубівка Попаснянського району.

В рамках відкритого кримінального провадження двом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації), та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії.