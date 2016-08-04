Екс-депутата Сєвєродонецької міськради заочно судитимуть за організацію в місті "референдуму ЛНР"

Як сказано в повідомленні прес-служби обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2014 екс-депутат з метою зміни державного кордону України займався організацією і проведенням у місті Сєвєродонецьку так званого «референдуму на підтримку акту про державну самостійність Луганської народної республіки».

Зокрема, під загрозою застосування фізичного насильства разом з іншими озброєними особами він змусив чиновників Сєвєродонецької міської ради видати урни для голосування, а також відкрито викрав списки виборців, які там зберігалися.

У подальшому зазначені урни і списки виборців були використані при проведенні так званого «референдуму».

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Крім того, колишній депутат в період з квітня по червень 2014 року зі зброєю в руках брав активну участь у діяльності незаконного збройного формування.

На даний момент прокуратура направила до суду обвинувальний висновок щодо екс-депутата за фактами зазіхання останнім на територіальну цілісність і недоторканність України, участі в діяльності незаконного збройного формування, а також викрадення і вимагання офіційних документів.

На даний час обвинувачуваний переховується від органів досудового розслідування й суду, перебуваючи на окупованій території області.

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Враховуючи викладене, судовий розгляд відповідно до положень ч.2 ст.323 КПК України здійснюватиметься за відсутності обвинувачуваного за обов'язкової участі захисника.

За сукупністю інкримінованих кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.110, ч.2 ст.260, ч.1 ст.357 КК України, суд може призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна або без такої.