СБУ затримала двох мешканців Луганщини, що пішли воювати за "ЛНР" за гречку з макаронами (відео)
Двох мешканців Старобільського району Луганщини, які намагалися приєднатися до терористичної організації «ЛНР», затримали в районі проведення антитерористичної операції співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією.
Як повідомляє прес-центр СБУ, наприкінці 2015 року вони з метою підзаробити поїхали до Луганська та подали заяви до вербувального пункту терористів «ЛНР».
"Пересвідчившись у відсутності перспектив та майбутнього самопроголошеної фейкової республіки, молодики повернулися на територію, підконтрольну Україні", - сказано в повідомленні.
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На даний час тривають невідкладні слідчі дії.
За словами одного з затриманих, на підконтрольній "ЛНР" території вони пробули 5 місяців, однак виявили, що "так звана "Луганська народна республіка" - фальшива, грошей особливо нема".
"За роботу, за важкий труд платять гречкою, макаронами, пшеном", - розповів молодик.
Інший затриманий поскаржився що до тих, хто воює на боці бойовиків "ЛНР", ставляться погано і ніяких нормальних умов для них нема.