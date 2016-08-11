СБУ затримала двох мешканців Луганщини, що пішли воювати за "ЛНР" за гречку з макаронами (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, наприкінці 2015 року вони з метою підзаробити поїхали до Луганська та подали заяви до вербувального пункту терористів «ЛНР».

"Пересвідчившись у відсутності перспектив та майбутнього самопроголошеної фейкової республіки, молодики повернулися на територію, підконтрольну Україні", - сказано в повідомленні.

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На даний час тривають невідкладні слідчі дії.

За словами одного з затриманих, на підконтрольній "ЛНР" території вони пробули 5 місяців, однак виявили, що "так звана "Луганська народна республіка" - фальшива, грошей особливо нема".

"За роботу, за важкий труд платять гречкою, макаронами, пшеном", - розповів молодик.

Інший затриманий поскаржився що до тих, хто воює на боці бойовиків "ЛНР", ставляться погано і ніяких нормальних умов для них нема.