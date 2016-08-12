Волонтери розповіли подробиці про "диверсанта" Панова й розкритикували "версію" ФСБ про "теракти"

Про це волонтери проекту "Повернись живим" розповіли на своїй сторінці у Facebook і навели аргументи.

Так, Панов з позивним "Юджин" у 2014 році був мобілізований і більше року був старшим стрільцем в 37-му батальйоні територіальної оборони, який особливо не брав участі у масштабних бойових діях.

Вони зазначили, що варто розуміти, що стрілок – це базова спеціальність в армії, як різноробочий на будівництві. Потім вже люди стають снайперами або саперами, спочатку всі стрілки.

"Як простий водій після року на війні міг стати співробітником ГУР Міноборони? Навіть завербовані громадяни повинні пройти не один рік випробувань та ретельний відбір. До того ж ГУР – це офіцерський підрозділ, що припускає наявність військової освіти. Взяти стрілка з територіального батальйону в ГУР – це те ж саме, що поставити медсестру з районної лікарні нейрохірургом у провідну клініку і доручити їй операції на відкритому мозку", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожГУР про "диверсантів" у Криму: це українці, патріоти, але не співробітники розвідки

На думку силових і дипломатичних відомств Росії, продовжили волонтери, Євген Панов у складі групи диверсантів проник на територію окупованого півострова під прикриттям вогню бойових машин ЗСУ, де хоча б один постріл може означати початок війни.

"Також псевдодиверсанти не могли без зброї ліквідувати співробітника спецпідрозділу ФСБ, озброєного до зубів. У голові не вкладається спроба вибуху підприємств димовими шашками, кількома гранатами і всього 3 кілограмами тротилу (3 кг тротилу ледве вистачить, щоб зробити метрову діру в добротній цегляній стіні)", - навели аргументи у "Повернись живим".

Крім того, наголосили волонтери, така "ДРГ" і з таким "оснащенням" здатна на "теракти" типу "підрив туалета з вигрібною ямою на задньому дворі баби Галі".

"Але російських пропагандистів це не цікавить. "Піпл вже хаває" і їхнє суспільство готове повірити в будь-яку маячню. Складно сказати, до чого готується Росія – до чергового раунду міжнародного блефу чи до повномасштабної війни з нами", - підсумували у волонтерському проекті.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Як стверджують у російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.

11 серпня в МЗС РФ назвали ім'я ще одного затриманого у справі про підготовку терактів» в Криму. Крім Євгена Панова, затриманий Андрій Захтей.