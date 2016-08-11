Росія назвала ім'я ще одного "диверсанта", затриманого ФСБшниками в Криму

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«У результаті проведених російською стороною заходів на території Республіки Крим ліквідовано агентурну мережу Головного управління розвідки Міноборони України. Затримані особи з числа громадян України і Росії, які сприяли в підготовці терористичних актів. Серед них – Панов Євген Олександрович і Захтей Андрій Романович. Всі вони дають свідчення», - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Воював під Авдіївкою та Маріуполем": ЗМІ розповіли нові подробиці про затриманого ФСБ "диверсанта" ПановаЯк повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджують у російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.