Заявлений ФСБ "український диверсант" Панов заїхав до Криму самостійно - розвідка

Про це повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в ефірі «112 Україна».

«За попередньою інформацією, яка у нас є, він (Панов – УНІАН) заїхав на територію Криму самостійно на своєму автотранспорті», - сказав він.

Читайте такожВолонтери розповіли подробиці про "диверсанта" Панова й розкритикували "версію" ФСБ про "теракти"

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджують в російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримано і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.