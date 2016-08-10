ЗМІ назвали ім'я нібито затриманого в Криму "диверсанта", він виявився активістом "Самооборони" (фото)
Стали відомі подробиці про жителя Запорізької області, якого ФСБ РФ називає затриманим в окупованому Криму диверсантом.
Євген Панов - 39-річний активіст "Самооборони" з Енергодара, передає Depo.Запоріжжя.
Нещодавно чоловік став одним з героїв проекту The Ukranians. Він працював водієм на Запорізькій АЕС. Навесні 2014-го стояв на блокпосту на в'їзді до міста, а пізніше поїхав воювати в АТО.
Зараз він є членом міськвиконкому та активістом "Самооборони".
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що нібито запобігли скоєнню в Криму терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.
У ФСБ стверджували, що в результаті оперативно-розшукових заходів в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ виявлена група диверсантів. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» Головного управління розвідки Міноборони України.
Крім того, у ФСБ заявили, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито були зроблені ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючих відомств.
«Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України», - стверджувала спецслужба Росії.