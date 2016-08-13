Звільнення з в'язниці сина Черновецького не означає припинення справи - юрист

Про це Deutsche Welle повідомило джерело в юридичних колах столиці Каталонії. Проте подібне звільнення, яке цілком вписується в іспанську юридичну практику, не означає припинення провадження щодо українця, додало джерело.

Член іспанської колегії адвокатів Марія Ісабель Монтеро також вважає, що рішення про звільнення Черновецького не є "чимось надзвичайним або визнанням його невинуватості". Підслідних в Іспанії тримають у в'язниці лише в трьох випадках, пояснила юристка у розмові з DW. По-перше, якщо вони становлять небезпеку, тобто загрожують життю або здоров'ю громадян. По-друге, якщо вони можуть утекти з Іспанії. І по-третє, якщо є небезпека, що вони знищать речові докази своєї вини.

Читайте такожБув "мозком" банди: ЗМІ розповіли деталі затримання сина Черновецького в Іспанії та показали фото

За словами Монтеро, Черновецький, якого звинувачують за "економічною" статтею, "нікому не загрожує і бігти йому немає сенсу, оскільки він живе в Іспанії з сім'єю постійно, а втеча може позбавити його багатомільйонних капіталовкладень", які він здійснив у цій країні. "За минулий після арешту місяць слідство, ймовірно, змогло зібрати всі потрібні йому матеріали. Тож якихось перешкод для звільнення Черновецького з-під варти просто вже не було", - додала юристка.

Як повідомляв УНІАН, раніше про звільнення Степана Черновецького з-під варти в Іспанії повідомив його батько, екс-мер Києва Леонід Черновецький.

Нагадаємо, 12 липня іспанські ЗМІ повідомили, що в Барселоні в результаті спецоперації місцевих силовиків за підозрою в участі у кримінальній організації і у відмиванні грошей затримано 11 осіб, серед яких і Степан Черновецький. Пізніше стало відомо про його арешт.