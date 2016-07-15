ЗМІ: В Іспанії сина Черновецького заарештували без права внесення застави

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на Diari de Girona.

Нагадаємо, в Іспанії заарештували 11 осіб, підозрюваних у відмиванні грошей. Серед них – син екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степан.

В Національній поліції повідомили, що в Україні Степану Черновецькому про підозру не оголошували. По лінії Інтерполу він в розшук від України не оголошувався.

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Степан Черновецький у 2008-2009 рр. був депутатом Київради, членом фракції "Блок Леоніда Черновецького", але потім склав повноваження і зайнявся організацією боксерських турнірів. У грудні 2015 року екс-мер Києва Леонід Черновецький повідомив про свій намір передати управління бізнесом Степану Черновецькому, щоб самому зайнятися політикою в Грузії.