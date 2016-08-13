Українські консули відвідали незаконно засуджених в РФ Литвинова та Чирнія - МЗС

Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Facebook.

"У контексті продовження інформування вас із здійснюваною дипломатичною та консульськими установами в РФ роботою із захисту прав та інтересів українських політв’язнів в РФ повідомляємо, що 11 серпня, після тривалого очікування на дозвіл російської сторони українські консули Генерального консульства України в Ростові-на-Дону зустрілися із незаконно засудженим громадянином України Сергієм Литвиновим", - йдеться у повідомленні.

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Представники Генконсульства відвідали Литвинова в СІЗО №3 Новочеркаську Ростовської області та перевірили умови його утримання та переконалися у відсутності скарг на стан його здоров’я.

"5 серпня з метою надання належної консульсько-правової допомоги консул посольства України в РФ мав можливість відвідати громадянина України Олексія Чирнія, який утримується в ФКУ СІЗО-2 (Лєфортово, м. Москва). Консульська посадова особа переконалася в належних умовах перебування українця та задовільному стані його здоров’я", - йдеться у повідомленні.

У МЗС також повідомили, що Литвинову та Чирнію було надано матеріальну допомогу для придбання ліків та продуктів харчування.

Дипломати запевнили, що продовжуватимуть і надалі вживати вичерпних заходів щодо відвідання громадян України, які незаконно утримуються та засуджені на території РФ.

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Як повідомляв УНІАН, активіста Олексія Чирнія співробітники ФСБ затримали в окупованому Росією Криму у травні 2014 року. Його разом з українським режисером Олегом Сенцовим, активістами Олександром Кольченком та Геннадієм Афанасьєвим звинуватили в підготовці терактів. Чирній і Афанасьєв дали свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені до 7 років позбавлення волі кожен.

Громадянина України Сергія Литвинова було затримано влітку 2014 року в одній з лікарень в Ростовській області. За версією російського слідства, він у складі українського добровольчого батальйону «Дніпро-1» нібито вбив кілька десятків мирних жителів Луганської області. 25 листопада 2015 року звинувачення в масових убивствах з Литвинова було знято, але водночас було порушено справу про пограбування. За версією російського слідства, Литвинов разом з невідомими військовими відібрав у громадянина РФ Олександра Лисенка два автомобілі. Суд РФ засудив Литвинова до 8,5 років позбавлення волі.