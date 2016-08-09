У РФ вибачилися за переслідування засудженого до 8,5 років українця Литвинова, але залишили вирок у силі

Як повідомляє Радіо Свобода, адвокат Литвинова Віктор Паршуткін має намір подати скаргу до Європейського суду з прав людини.

Він також повідомив, що Генпрокуратура Росії письмово вибачилася перед Литвиновим за заведені раніше проти нього справи за статтями «вбивство» і «застосування заборонених засобів і методів ведення війни».

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Литвинова було затримано влітку 2014 року. За версією російського слідства, він у складі українського добровольчого батальйону «Дніпро-1» нібито вбив кілька десятків мирних жителів Луганської області.

25 листопада 2015 року звинувачення в масових убивствах з Литвинова було знято, але водночас було порушено справу про пограбування.

За версією російського слідства, Литвинов разом з невідомими військовими відібрав у громадянина РФ Олександра Лисенка два автомобілі.

Адвокат Паршуткін надав суду документи, згідно з якими один автомобіль належить жителю Луганської області і числиться на даний момент у розшуку, а другий досі перебуває в Луганську і, за даними правоохоронних органів України, не викрадався.