СБУ оголосила про підозру жителю Закарпаття, який закликав до відокремлення області від України

Слідчими Служби безпеки в Закарпатській області повідомлено про підозру місцевим сепаратисту, який закликав до відокремлення області від України.

Як сьогодні повідомили кореспондента УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Закарпатській області, повідомлення про підозру було оголошено жителю Закарпаття 10 серпня поточного року.

Правоохоронці встановили, що житель Закарпаття, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за антиукраїнську пропаганду, 2014 року втік від правосуддя до Словаччини, звідки 2016 року переїхав до Росії.

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"Відчувши себе в безпеці", він на власній сторінці в соцмережі почав поширювати матеріали із закликами до відділення Закарпатської області від України", - зазначили в прес-групі.

Як додали у відомстві, сепаратист від імені так званої "Русинської народної армії" також поширив в Інтернеті відеоролик з публічною наругою над Державним Прапором України.

Слідчими СБУ затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України, і він оголошений в розшук.

Досудове розслідування триває, додали в прес-групі.