На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який вів активну антиукраїнську пропаганду в соцмережах

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, правоохоронці встановили, що у 2015 р. під час перебування в Росії йому запропонували "співпрацю" представники антиукраїнських структур, створених російськими спецслужбами. Чоловік погодився стати адміністратором кількох груп антиукраїнської спрямованості та розповсюджувати сепаратистські матеріали на різних інформаційно-політичних сторінках.

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Згідно з повідомленням, за завданням кураторів зловмисник поширював відомості, що дискредитували Збройні сили України, популяризував терористичні організації "ДНР/ЛНР" та створення фейкової "новоросії". Адміністратор також інформував своїх кураторів про настрої серед мешканців міста та соціально-політичну обстановку на Дніпропетровщині.

Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили у чоловіка комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.