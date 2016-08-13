Суд окупантів заарештував другого "українського диверсанта"

Таким чином, суд задовольнив клопотання слідства, передає Радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також в ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

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Як стверджують в російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».

Як повідомляв УНІАН, за вигадані ФСБ теракти в окупованому Криму також затримані Андрій Захтей та Редван Сулейманов.