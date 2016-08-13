Суд окупантів заарештував другого "українського диверсанта"
Суд окупованого Сімферополя взяв під варту на два місяці жителя анексованого Криму Андрія Захтея, підозрюваного Федеральною службою безпеки Росії у причетності до підготовки диверсії і терактів на півострові.
Таким чином, суд задовольнив клопотання слідства, передає Радіо Свобода.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Також в ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».
Читайте такожПосол про провокації Росії в Криму: не досягли мети на міжнародній арені
Як стверджують в російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».
Як повідомляв УНІАН, за вигадані ФСБ теракти в окупованому Криму також затримані Андрій Захтей та Редван Сулейманов.