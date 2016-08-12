Вигаданий ФСБ теракт у Криму: російські ЗМІ назвали ім'я третього "українського диверсанта"

Чоловік, який представився як Редван Сулейманов, проживає в Запоріжжі, сказав, що в жовтні був нібито завербований в якості "агента української розвідки", повідомляє РБК.

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"Співробітник головного управління розвідки Міноборони "Павло Миколайович" (його прізвище Сулейманов, за його словами, не знає) сказав йому, що той повинен буде збирати на території Криму "військову інформацію" та передавати йому, за що буде отримувати 3-4 тис. гривень на місяць", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за вигадані ФСБ теракти в окупованому Криму також затримані українці Панов Євген та Андрій Захтей.