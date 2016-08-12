Вигаданий ФСБ теракт у Криму: російські ЗМІ назвали ім'я третього "українського диверсанта"
19:36, 12 серпня 2016Суспільство
2353 1
Один з російських прокремлівських телеканалів показав відео допиту третього "українського диверсанта", який затриманий за нібито підготовку теракту в окупованому Криму.
Редван Сулейманов - третій "диверсант" у справі вигаданого російським ФСБ теракті в Криму / УНІАН
Чоловік, який представився як Редван Сулейманов, проживає в Запоріжжі, сказав, що в жовтні був нібито завербований в якості "агента української розвідки", повідомляє РБК.
Читайте такожУ мережі з'явилося відео допиту "українського диверсанта" Панова
"Співробітник головного управління розвідки Міноборони "Павло Миколайович" (його прізвище Сулейманов, за його словами, не знає) сказав йому, що той повинен буде збирати на території Криму "військову інформацію" та передавати йому, за що буде отримувати 3-4 тис. гривень на місяць", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, за вигадані ФСБ теракти в окупованому Криму також затримані українці Панов Євген та Андрій Захтей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter