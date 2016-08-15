Ситуацію із запуском системи е-декларування вивчає НАБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник.

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"Зараз ми цю ситуацію якраз вивчаємо, оскільки нам це дуже цікаво. Чому цікаво, я вже неодноразово пояснював. Це дійсно ефективний інструмент по боротьбі з корупцією - запуск електронного декларування. Тоді запускається у дію стаття 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації)", - пояснив Ситник.

Таким чином, додав він, остаточну оцінку Бюро дасть після вивчення ситуації, яка склалася навколо запуску системи е-декларування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації. «Система працює, тепер розробникам потрібно сконцентруватися на усуненні недоліків і отримати сертифікацію", - заявила вона.

Сертифікацію системі повинен був видати Держспецзв'язок. Однак у цій службі заявляють про проблеми з програмним забезпеченням для системи електронного декларування.

У свою чергу, правозахисники наголошують, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.

Водночас прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає, щоб усі рішення для повноцінного запуску системи е-декларування були прийняті у найкоротші терміни.