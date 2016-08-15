У ЄС нагадали, що система е-декларування повинна мати атестований сертифікат з технічної безпеки

Про це у Twitter заявив керівник групи підтримки України Європейської комісії Петер Вагнер.

"Представництво ЄС в Україні: сертифікат з технічної безпеки для електронних декларацій є ключовим", - наголосив Вагнер.

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Як повідомляв УНІАН, 11 серпня у Європейському Союзі привітали заяву президента України Петра Порошенка про запуск системи е-декларування з 15 серпня без затримок. Тоді у ЄС наголосили на важливості того, щоб система була запущена з сертифікатом з технічної безпеки. "Вкрай важливим є те, що систему буде запроваджено з безпековим сертифікатом, що гарантує кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення. Технічний безпековий сертифікат є ключовим. Важливий крок у боротьбі проти корупції в Україні!", - йшлося у повідомленні ЄС.

Сьогодні вночі голова Національного агентства запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно в 00.00 офіційно запрацювала система електронного декларування.

Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.

«Система працює, тепер розробникам потрібно сконцентруватися на усуненні недоліків і отримати сертифікацію", - зауважила Корчак.