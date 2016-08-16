Суд продовжив термін арешту екс-заступника голови "Нафтогазу" Кацуби

Про це прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила у "Твіттері".

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"Голосіївський райсуд Києва продовжив арешт екс-заступника голови правління НАК Нафтогаз України О.Кацуби ще на 2 місяці. Застава 450 млн грн", - написала Сарган.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня співробітники Генеральної прокуратури України затримали у Києві колишнього заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Олександра Кацубу. Після цього, Голосіївський районний суд Києва у ніч на 18 червня провів засідання і арештував затриманого. Кацубу підозрюють у злочинах за ст. 255 і 191 Кримінального кодексу ("створення злочинної організації"; "привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем"). В ході слідства встановлено, що Кацуба причетний до привласнення коштів "Нафтогазу" на суму майже 450 млн грн.