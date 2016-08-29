Фейгін повідомив, що спробує визволити Умерова з психіатричної лікарні

Про це він написав на сторінці в Facebook.

"Отже, я прибув до Криму і вже завтра спробую разом зі своїми колегами по захисту Ільмі Умерова витягнути його з психушки", - заявив адвокат 28 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу». «У березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет», - заявила Поклонська.

11 серпня так званий «суд» у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доправити Умерова у психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало зле, і «швидка» забрала його в лікарню.

16 серпня працівники ФСБ Росії вивезли Умерова з лікарні у психдиспансер для проведення психіатричної експертизи.