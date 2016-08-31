Аваков закликав СБУ вислати з України ідеолога інформполітики "Інтера"

10:56, 31 серпня 2016
Суспільство
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав СБУ вислати з країни ідеолога інформаційної політики, телеканалу "Інтер", громадянина Росії Ігоря Шувалова.

Интер / novostimira.net

Про це глава МВС написав на своїй сторінці у Facebook.

Він висловив обурення антиукраїнською, антидержавною позицією телеканалу "Інтер".

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Крім того, він закликав Нацрада з питань телебачення взятися за Шувалова й "Інтер".

"Звертаюся до СБУ. Шановні колеги - пауза затягнулася - ваша пряма відповідальність відреагувати на оприлюднені факти! Іделог інформаційної політики Інтера, громадянин Росії Шувалов повинен бути висланий з країни", - наголосив Аваков.

Раніше Аваков заявляв, що працівники телеканалу "Інтер", які узгоджували матеріали з керівниками терористів "ДНР" та Кремлем, мали організувати хвилю чорного PR проти кількох українських політиків.

Як повідомляв УНІАН, в Інтернеті з'явилося листування співробітниці так званого міністерства державної безпеки "ДНР" Тетяни Єгорової з російським журналістом Леонідом Муравйовим, а також співробітниками каналів "Інтер" і "Донбас". Згідно з цими даними, працівники "Інтера" і "Донбасу" узгоджували свої матеріали з "ДНР".

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