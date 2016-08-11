Нацрада обговорить листування "Інтера" з представниками "ДНР". Після відпустки

Про це заявила перша заступниця голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк, передає "Детектор медіа".

За її словами, вона стежить за цим скандалом і вже передала інформацію до Служби безпеки України.

"Так, чула, звичайно, й стежу. Передала до СБУ для початку. Поставили на моніторинг ситуацію. Коли вийдемо з відпустки – обговоримо, що від нас залежить", – повідомила перша заступниця голови Нацради.

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