Нацрада обговорить листування "Інтера" з представниками "ДНР". Після відпустки
Після виходу членів Нацради з планової відпустки вони обговорять скандал з листуванням телеканалу "Інтер" через російського посередника-журналіста з представниками "ДНР".
Про це заявила перша заступниця голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк, передає "Детектор медіа".
За її словами, вона стежить за цим скандалом і вже передала інформацію до Служби безпеки України.
"Так, чула, звичайно, й стежу. Передала до СБУ для початку. Поставили на моніторинг ситуацію. Коли вийдемо з відпустки – обговоримо, що від нас залежить", – повідомила перша заступниця голови Нацради.
Читайте такожСБУ перевірить листування українських телеканалів з "ДНР"Як повідомляв УНІАН, раніше в Інтернеті з'явилося листування співробітниці так званого міністерства державної безпеки "ДНР" Тетяни Єгорової з російським журналістом Леонідом Муравйовим, а також співробітниками каналів "Інтер" і "Донбас". Згідно з цими даними, працівники "Інтера" і "Донбасу" узгоджували свої матеріали з "ДНР".