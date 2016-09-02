Де Україна – гарно і сучасно, де "ДНР" - чорна яма: Жебрівський розповів про плани влади на Донеччині

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський розповів про план розвитку інфраструктури Донецької області, передає "112 Україна".

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"Сьогодні моєю командою був запропонований наступний режим: "Там, де Україна - там сучасно, там гарно, там у правовому полі. Там, де "ДНР", - там чорна яма і все інше". Цей план ми реалізуємо і в інфраструктурних проектах, і ми почали відкриття центрів надання адміністративних послуг в Маріуполі і багато інших речей. Для того, щоб люди, які приїжджають (а у нас зареєстровано понад 700 тис. переселенців), порівнювали, щоб вони бачили, щоб вони розуміли, що треба повертатися в лоно єдиної української держави", - сказав Жебрівський.

Також глава Донецької ВЦА зазначає, що "режим тиші" зберігається, але бойовики продовжують вести провокаційні обстріли з метою викликати вогонь у відповідь, щоб скомпрометувати українську сторону.

"Більш або менш зберігається (режим тиші, - ред.). Не в тих межах, які були, але є провокаційні постріли з тієї сторони, і хочуть, щоб українські військові відповіли, щоб покласти відповідальність за зрив "режиму тиші" на українську сторону. Поки що набагато краще, ніж було до цього", - сказав він.

Як відомо, "режим тиші", що вводився 1 вересня на Донбасі, був порушений уже ввечері того ж дня.