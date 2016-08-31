У Маріуполі перед приїздом Порошенка надійшло повідомлення про мінування центру адмінспослуг

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко перед відкриттям цього центру адмінпослуг.

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«Комусь дуже не подобається наш запуск центру надання адмінпослуг, бо на лінію «102» надійшло повідомлення, що все тут у нас заміновано і президент не повинен їхати», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні перебуває у Маріуполі Донецької області з робочою поїздкою.