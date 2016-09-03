Президент України Петро Порошенко привітав вінничан з Днем міста.

"Зі святом тебе, дорога Вінниця! Слава Україні!", - написав глава держави у Twitter.

"Сучасна Вінниця - місто особливого колориту, яким пишаються всі жителі міста. Поєднання європейського духу та української гостинності, міцні подільські традиції і сміливе новаторство роблять Вінницю неповторною і самодостатньою", - йдеться у привітанні, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

За словами Порошенка, атмосферу доброзичливості, затишку та комфорту відчуває кожен, хто приїжджає до Вінниці.

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"А креативність управлінських рішень та прогресивність ідей, міжнародне визнання і стрімкий розвиток Вінниці не залишають жодних сумнівів у тому, що тут пульсує серце Європи", - зазначив президент.

Він висловив переконання, що такі високі досягнення є результатом спільної праці всіх жителів, які своїм ентузіазмом, натхненням та любов'ю до рідного міста створюють його славне сьогодення і перспективне майбутнє.

"У цей святковий день бажаю всім жителям і гостям Вінниці добра, злагоди і достатку, а мальовничого міста над Бугом - нових успіхів та процвітання", - підкреслив Порошенко.