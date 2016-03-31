Вінниця очолила рейтинг міст за якістю життя і послуг - всеукраїнське опитування

Про це УНІАН повідомили у департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради згідно оприлюднених результатів опитування, яке проводилось Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення міжнародного республіканського інституту (IRI) та профінансовано Урядом Канади.

Під час опитування українці оцінювали якість інфраструктури та доступність різних послуг – дороги, тротуари, транспортна система, вуличне освітлення, розвиток промисловості, збір сміття, каналізація, водопостачання, медичні заклади, спортивні заклади, виші, школи, садки, заклади культури і торгівлі, публічні парки та сквери, двори та прибудинкові території, діяльність поліції, екологія, теплопостачання, доступність міста для людей з обмеженими можливостями. Найближчими до Вінниці в цьому розділі стали Харків та Львів. У першій п’ятірці також Луцьк та Хмельницький. Замикають список обласні центри півдня України: Одеса, Херсон та Миколаїв.

Вінниця стала лідером й за індексом задоволеності мешканців щодо співпраці з міською владою. Респондентам ставились питання, чи доводилось їм протягом останніх двох років звертатись до місцевої влади? Якщо так, то яким було ставлення службовців до відвідувача; час, витрачений на очікування; рівень знань чиновників з тих питань, з яких звертаються до них люди, та якість отриманих в результаті послуг. У цьому розділі найближчими до Вінниці стали міста Хмельницький та Черкаси.

Соціологи також ставили ряд питань щодо новообраної місцевої влади за результатами останніх місцевих виборів в 2015 році. 52% вінничан, які взяли участь в опитуванні, відповіли, що «дуже задоволені» або «швидше задоволені» новообраним міським головою. За показником прозорості діяльності міської влади Вінниця стала першою серед обласних центрів, а у сприянні участі громадян в процесі прийняття рішень поступилась Черкасам, опинившись на другій позиції. Результати дослідження показали, що вінничани бажають тісної комунікації із депутатами міської ради – більше третини опитаних городян (36%) хотіли б, щоб депутати звітували перед виборцями щоквартально, причому щоб це відбувалось безпосередньо на зустрічах із виборцями («за» це висловилось 59%). Зростає і громадська активність мешканців міста – 35% городян на волонтерських засадах готові долучитись до розробки пропозицій для міської ради.

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Згідно з аналогічним опитуванням, яке проводилось у 2015 році, вінничан, які однозначно пишаються своїм містом, було 59%, вже в цьому році - їх 72%. Також соціологи з’ясували, що протягом останнього року серед жителів Вінниці зріс і рівень підтримки економічної інтеграції України з Європейським Союзом – з 63 до 71%.

"Коли представникам міст презентували результати цьогорічного рейтингу, звісно, було дуже приємно дізнатись, що Вінниця другий рік поспіль є лідером, - отже, рухаємось у правильному напрямку. Дослідження цікаве і унікальне тим, що робилось на основі саме дослідження думки мешканців обласних центрів. І за оцінкою саме вінничан наше місто залишається найбільш комфортним за якістю життя та послуг. Однак це не тільки приємно, але в першу чергу – це серйозна відповідальність в подальшому", - каже Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Відповідне дослідження проводилось у січні-лютому 2016 року в 24 містах України (Київ та усі обласні центри, в Донецькій області – Маріуполь, в Луганській – Сєверодонецьк). Загальна кількість проведених інтерв’ю – 19,2 тис. осіб (по 800 у кожному місті). Вибірка є репрезентативною для населення міст по віку і по статі. Для процедури відбору респондентів були використані випадковий маршрут і правило дня народження.



Як повідомляв УНІАН, за результатами першого всеукраїнського муніципального дослідження, яке проводилось у березні 2015 року, Вінниця стала лідером серед обласних центрів по якості життя та надання послуг. Дані тоді були зібрані в 22 містах України (Київ і всі обласні центри, за винятком Донецька і Луганська).