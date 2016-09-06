Поліція не пропустила до "Інтера" вантажівку з піском для барикад (відео)

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Активісти скандують "зрадники" та "сепаратисти" та повідомляють, що будуть пікетувати Нацраду з питань телебачення та радіомовлення.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини.

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За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в будівлі було декілька загорянь. Пожежу було локалізовано о 18:01. За фактами подій 4 вересня поліція відкрила провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Наразі біля головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській відбувається акція з блокування телеканалу, учасники якої вимагають припинити роботу телеканалу, звинувачуючи "Інтер" у тому, що він працює як пропагандистський ЗМІ Росії.