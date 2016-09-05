Поліція почала відпускати мітингувальників, затриманих під офісом "Інтера"

Як повідомив у Facebook народний депутат України Ігор Мосійчук, із Шевченківського райвідділу поліції вийшли активіст Михайло Стрижко та учасник АТО Максим Непийпиво.

"Наразі під Шевченківським райуправлінням Нацполіції. Звільнили учасника АТО Максима Непийпива... Зараз очікуємо на звільнення інших", - зазначив Мосійчук.

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Разом з тим, правозахисниця Тетяна Близнюк повідомила, що з відділку випускають усіх затриманих, "на території райвідділка лишилося ще двоє-троє, шестеро вийшли". Зокрема, звільнено Максима Непийпива та Михайла Стрижка. За її словами, жодному із мітингувальників не було оголошено про підозру.

Народний депутат Ігор Луценко у свою чергу повідомив, що загалом біля офісу "Інтера" було затримано дев'ять осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні підпалили будівлю, де розташовується компанія "Національні інформаційні системи", що виробляє телепрограми для каналу Інтер. Підпалу передував мітинг біля будівлі телеканалу, учаснки якого підпалювали шини.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, серед затриманих пікетувальників під стінами офісу телеканалу "Інтер" є колишні бійці 30 бригади ЗСУ.