Учасники акції з блокування "Інтера" почали розгортати намети (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, представники поліції, які слідкують за дотриманням порядку, попрохали активістів не ставити намети на проїжджій частині.

Своєю чергою активісти розгорнули невеликі альпіністські намети на тротуарі навпроти приміщення телеканалу.

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Наразі вони поставили чотири намети. Таким чином, поліція не буде прибирати намети.

Також активісти очікують на прибуття вантажівки з піском у мішках для зведення барикади.

Як сказав журналістам координатор акції з блокування "Інтера", боєць батальйону "Свята Марія" Олексій Сердюк, зараз у акції бере участь близько сотні людей. "Ми сьогодні очікуємо ще чоловік 200", - сказав він.

Раніше активісти стверджували, що на вечір вони очікують до тисячі осіб на підтримку акції.

За словами Сердюка, у акції з блокади телеканалу беруть участь організації Всеукраїнський союз ветеранів АТО, "Лівий берег", студентська Самооборона, "Україна - це ми", "Реванш", "Чорний комітет" та інші.

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Також він сказав, що в акції беруть участь люди з Одеси, Чернігова, Луцька, Києва, Львова, Кременчука, Бердянська та інших міст.

Водночас він стверджує, що не може назвати точну кількість наметів, які будуть встановлені, бо додатково можуть підвезти ще партію наметів.

"Дорогу ми перекривати не будемо, щоб не створювати зайвих інцидентів", - сказав він.

Окремо буде встановлено військовий намет, де розміщуватиметься штаб усіх громадських організацій, які беруть участь у блокуванні.

Як повідомляв УНІАН, вчора у приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26 сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в будівлі було кілька загорянь. Внаслідок занесення стороннього джерела запалювання сталося загоряння на 1-му поверсі (на площі 10 кв. м) та на 2-му поверсі (на площі 20 кв. м). Пожежу було ліквідовано о 16:51. О 17:09 внаслідок повторного занесення стороннього джерела запалювання сталося загоряння приміщення на 2-му поверсі на площі 60 кв. м. Пожежу було локалізовано о 17:33 та ліквідовано о 18:01.

Наразі біля головного офісу "Інтера" відбувається акція з блокування телеканалу, учасники акції підвезли до будівлі щонайменше 50 шин і обклали ними в'їзні ворота.