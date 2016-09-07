Журналісти розповіли нові подробиці про листування Столярової та інформвійну "Інтера" (відео)
Журналісти з'ясували нові подробиці скандального листування росіянки Марії Столярової, яка керувала службою новин "Інтера", та деталі інформвійни "Інтера".
Про це йдеться у сюжеті Еспресо.TV.
Зазначається, що під керівництвом Столярової "Інтер" виробляв і розповсюджував брудні матеріали проти низки високопосадовців, тиснучи таким чином на українську владу в інтересах країни-агресора.
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Журналісти виявили докази цілої серії таких фейків. А розкручувати маніпулятивні сюжети "Інтеру" допомагали й деякі нардепи.
Проти кого і чому вів брудну інформаційну війну телеканал "Інтер", йдеться у розслідуванні ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року розгорівся скандал, пов'язаний з тим, що в прямому ефірі випуску новин телеканалу "Інтер" 21 лютого Столярова зневажливо і нецензурно висловилася в той момент, коли журналісти брали інтерв'ю у родичів загиблих Героїв Небесної Сотні на Майдані Незалежності.
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24 лютого Гітлянська повідомила, що колишнього креативного продюсера підсумкової програми новин "Подробности недели" на телеканалі "Інтер" Столярову видворили з України і заборонили їй в'їзд в Україну терміном на 5 років.
Нещодавно в інтернеті було викладено листування Столярової з кремлівським пропагандистом Леонідом Муравйовим, де йшлося про погодження сюжетів на користь сепаратистів, виконання політичних замовлень Кремля.
31 серпня Аваков звернувся до СБУ з проханням відреагувати на "антидержавну позицію телеканалу "Інтер".