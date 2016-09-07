Журналісти розповіли нові подробиці про листування Столярової та інформвійну "Інтера" (відео)

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.TV.

Зазначається, що під керівництвом Столярової "Інтер" виробляв і розповсюджував брудні матеріали проти низки високопосадовців, тиснучи таким чином на українську владу в інтересах країни-агресора.

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Журналісти виявили докази цілої серії таких фейків. А розкручувати маніпулятивні сюжети "Інтеру" допомагали й деякі нардепи.

Проти кого і чому вів брудну інформаційну війну телеканал "Інтер", йдеться у розслідуванні ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року розгорівся скандал, пов'язаний з тим, що в прямому ефірі випуску новин телеканалу "Інтер" 21 лютого Столярова зневажливо і нецензурно висловилася в той момент, коли журналісти брали інтерв'ю у родичів загиблих Героїв Небесної Сотні на Майдані Незалежності.

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24 лютого Гітлянська повідомила, що колишнього креативного продюсера підсумкової програми новин "Подробности недели" на телеканалі "Інтер" Столярову видворили з України і заборонили їй в'їзд в Україну терміном на 5 років.

Нещодавно в інтернеті було викладено листування Столярової з кремлівським пропагандистом Леонідом Муравйовим, де йшлося про погодження сюжетів на користь сепаратистів, виконання політичних замовлень Кремля.

31 серпня Аваков звернувся до СБУ з проханням відреагувати на "антидержавну позицію телеканалу "Інтер".