Політолог пропонує влаштувати Інтеру "жорсткий бойкот" через скандал з шеф-редактором "Подробностей"

"Сам факт того, що громадянка РФ Марія Столярова, яка навесні-влітку 2014 року люто закликала Путіна захопити Україну, є шеф-редактором одного з найбільш рейтингових каналів України, є яскравим показником того, як Льовочкін, Фірташ та їхні кремлівські покровителі ставляться до українського народу", - пише Березовець у своєму блозі на Українській правді.

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На його думку, є ганебним той факт, що людина, яка закликала вбивати українських солдатів, досі очолює центральний український канал.

"Для мене не важливі жодні вибачення і пояснення Столярової щодо нібито технічної помилки, яка мала місце. Технічна помилка – це те, що Інтер, з його інформаційною політикою під час Євромайдану і його політикою щодо висвітлення українсько-російського конфлікту все ще працює в моїй країні. Ганьба не Інтеру і його господарям, на яких тавро ставити ніде, ганьба Нацраді з питань телебачення і радіомовлення та Україні, що терплять факт перебування на чолі центрального каналу людини, яка закликала вбивати українських солдатів", - зазначає політолог.

Березовець вважає, що каналу потрібно оголосити "жорсткий бойкот", поки Столярова не покине Україну.

"До моменту, поки Столярова має яке-небудь відношення до Інтера, вважаю аморальним для всіх українських експертів і політиків навіть з'являтися в ефірі цього каналу. Необхідно оголосити жорсткий бойкот Інтеру, поки Столярова не забереться з України. СБУ має оголосити її персоною нон грата. Нехай на Інтер ходить тільки Оппоблок на пару з Капліним, подивимося, як довго вони на цьому протягнуть. #бойкотінтеру", - пише Березовець.

Нагадаємо, шеф-редактор "Подробностей" на "Інтері" Марія Столярова опинилася в центрі гучного скандалу. Під час сюжету про Небесну Сотню в прямий ефір потрапив нецензурний вислів. Столярова перервала трансляцію з Майдану Незалежності словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" під час розмови журналіста з родичами загиблих активістів.

Столярова також "прославилася" фотографіями з бойовиками російсько-терористичного батальйону "Схід", яких вона називала "улюбленими хлопцями в Донецьку".

Крім того, на своїй сторінці в Facebook, Столярова закликала "ввести війська" під час зіткнень в Харкові.