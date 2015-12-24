СБУ затримала у Сіверську колишнього бойовика "ДНР" (відео)
Співробітники Служби безпеки України затримали у Сіверську Донецької області місцевого мешканця, який під час тимчасової окупації міста приєднався до терористів "ДНР".
Як повідомляє прес-центр СБУ, бойовик, поділяючи погляди самопроголошених "республік", у червні минулого року у складі незаконного збройного формування чергував на блокпостах терористів у рідному місті.
Він також підтвердив присутність кадрових російських військових на території захопленого Сіверська.
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За його словами, пізніше у місті почалося мародерство та грабежі мирного населення, що "розчарувало" його і він вирішив втекти від бойовиків під час їх виходу з міста.
Він залишився у Сіверську, переховуючись у родичів.
Відповідно до кримінального провадження бойовику буде оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
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