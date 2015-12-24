СБУ затримала у Сіверську колишнього бойовика "ДНР" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, бойовик, поділяючи погляди самопроголошених "республік", у червні минулого року у складі незаконного збройного формування чергував на блокпостах терористів у рідному місті.

Він також підтвердив присутність кадрових російських військових на території захопленого Сіверська.

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За його словами, пізніше у місті почалося мародерство та грабежі мирного населення, що "розчарувало" його і він вирішив втекти від бойовиків під час їх виходу з міста.

Він залишився у Сіверську, переховуючись у родичів.

Відповідно до кримінального провадження бойовику буде оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.

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