На горі Карачун під Слов'янськом почали відновлювати телевежу (фото, відео)

На горі Карачун під Слов'янськом (Донецька область) почали відновлювати телевежу.

Як повідомляють "Новости Донбасса", зараз відновлюється фундамент, на якому згодом буде встановлена телевежа. Тут знаходиться 18 секцій майбутньої щогли зв'язку. Всього їх має бути 24.

Наступного тижня на місце прибудуть монтажники, які визначать терміни будівництва. Передбачається, що на монтаж вежі буде витрачено приблизно 3 місяці.

Бюджет відновлення телевежі становить 10 млн грн.

Нагадаємо, на початку липня 2014 року під час бойових дій було знищено телевежу на Карачуні, що позбавило українського ефірного мовлення значну територію північної частини Донецької області.