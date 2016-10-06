Росіяни не вірять, що їхня країна причетна до катастрофи МН17 - соціологи

Більшість росіян схильні думати, що малайзійський "Боїнг" над Донбасом був збитий за участі українських військових або західних спецслужб. Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

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Так, половина респондентів (50%) вважає МН17 жертвою нападу "українських військових". З припущенням про провину західних спецслужб згодні 14% опитаних. Терактом подію називають 8% респондентів.

Версії про причетність до атаки на літак бойовиків "ДНР" і "ЛНР" або російських спецслужб "в народі" вкрай непопулярні: про те, що в них вірять, сказали, відповідно, 4% і 1% опитаних.

Соціологи також зазначили, що до справжнього моменту катастрофа отримала вкрай широкий резонанс у російському суспільстві: про неї чули майже всі жителі країни.

Про звіт міжнародної слідчої групи, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території, "Бука", привезеного з Росії, вже відомо 64% росіян. При цьому кожен п'ятий (21%) не бачить вагомих наслідків для Росії у зв'язку з висновками комісії з розслідування інциденту, двом п'ятим (40%) важко сказати, чи може воно якось вплинути РФ та її громадян.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ Росії повідомило посла Нідерландів, що оприлюднені 28 вересня проміжні результати розслідування збиття малайзійського авіалайнера MH17 "не можуть бути визнані Росією задовільними".

Нідерланди, обурені реакцією Росії на результати, які були оприлюднені Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи "Боїнга" рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній", викликали російського посла.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в доповіді міжнародної групи за результатами розслідування катастрофи МН17 немає доказів провини Росії. Також в МЗС Росії прокоментували звіт Об'єднаної слідчої групи про катастрофі Boeing 777 на Донбасі, назвавши "упередженими" докази про причетність РФ до загибелі рейсу. Міністерство закордонних справ РФ і Міністерство оборони РФ поставили під сумнів професіоналізм і незалежність результатів розслідування.

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук", ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.

В міжнародну спільну слідчу групу входять представники п'яти країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.